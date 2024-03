Znów padł rekord! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w tym roku dokładnie 281 879 118,07 złotych. To o ponad 38 milionów złotych więcej niż w ubiegłym, rekordowym roku.

Zebrane pieniądze trafią między innymi na kupno sprzętu medycznego dla 49 oddziałów dla dorosłych i 15 dla dzieci, w tym na leczenie, profilaktykę i rehabilitację po chorobach płuc – w ramach hasła „Płuca po pandemii”.

Finał WOŚP podsumował dziś na Stadionie Narodowym szef Orkiestry. Podkreślał, że pobicie rekordu nie jest dla niego najważniejsze. „Każda suma zebranych pieniędzy przez nas jest super wydana, więc czy będzie więcej, czy będzie mniej – przyjmijcie fakt, że zrobiliśmy to, że po raz drugi wszyscy byliśmy razem, pokazaliśmy także nam wszystkim Polakom, że bez względu na to, co się dzieje obok nas, co się dzieje także w nas, jesteśmy z wielką orkiestrą Świątecznej Pomocy” – powiedział szef Orkiestry.

Jurek Owsiak podziękował wszystkim, którzy „przekazali chociażby jeden grosz”, oraz ponad 120 tysiącom wolontariuszy, bez których orkiestra nie mogłaby zagrać. Podziękowania skierował również to przedstawicieli władz oraz do służb mundurowych, które w tym roku wróciły do udziału w Orkiestrze. W ocenie Jurka Owsiaka istotną rolę odegrały też media, w tym Polskiemu Radio – publiczny nadawca w tym roku również wrócił do grania z WOŚP po ośmioletniej przerwie.

Szef orkiestry przypomniał, że w tym roku czerwone serce Wielkiej Orkiestry ponownie można było zobaczyć na całym świecie. Jak dodał, „graliśmy na obu biegunach: polska stacja polarna, Norwegia, Polska Stacja Antarktyczna, a także Cypr, Hiszpania, Czechy, Holandia, Szwecja, Belgia, Francja, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, Chorwacja, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Australia, Japonia, Singapur i Tunezja, Tajlandia, Egipt, Kanada, Stany Zjednoczone. Wszędzie tam był duch Polski, było polskie serce”.

W ciągu wcześniejszych 31. Finałów orkiestra zebrała blisko dwa miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń.Jurek Owsiak zapowiedział, że w przyszłym roku wielki finał orkiestry ponownie odbędzie się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.