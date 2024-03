Uniwersytet Zielonogórski, Miasto Zielona Góra oraz Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny przy wsparciu warszawskiej firmy The Heart (czyt. de hart) stworzyli uczelniane Venture Studio (czyt. wenczer studio), które będzie zajmować się przekształcaniem uczelnianych koncepcji i technologii w nowe biznesy. Jest to pierwszy taki program w Polsce.

Współpraca tych podmiotów będzie polegać przede wszystkim na wykorzystaniu innowacyjnego potencjału technologicznego uczelni i regionu oraz zrewolucjonizowaniu lokalnego krajobrazu biznesowego.

– To program, który daje więcej możliwości niż tradycyjne inkubatory przedsiębiorczości – podkreśla profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Do programu zostaną zaproszeni studenci, naukowcy i zespoły badawcze z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracujące nad innowacyjnymi pomysłami i technologiami.

– Wesprzemy naszych naukowców w drodze do tworzenia swojego biznesu – mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry:

Przy realizacji programu wsparcia udzieli firma The Heart (czyt. de hart). Jak podkreśla Maciej Marszałek, prezes zarządu firmy, to przedsiębiorstwo zajmuje się Venture Buildingiem (czyt. wenczer bildingiem), czyli powtarzalnym procesem uruchamiania startupów poprzez wykorzystanie sprawdzonego procesu walidacji koncepcji i dostarczeniu infrastruktury biznesowej dla innowacyjnych przedsięwzięć:

Pierwszy etap to spotkania i warsztaty merytoryczne. Następnie innowatorzy będą mogli zakwalifikować się do programu, gdzie podczas kilkumiesięcznego procesu, prowadzonego wraz z ekspertami z zespołu The Heart (czyt. de hart), ich rozwiązanie przejdzie przez proces przekształcający pomysł w spółkę z funkcjonującym i skalowalnym produktem biznesowym.

– To wielka szansa zarówno dla naukowców, jak i całego naszego regionu – mówi Rafał Kieszek, prezes zarządu Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego:

Budowany program zakłada współpracę z partnerami korporacyjnymi i przedsiębiorcami, instytucjami z otoczenia biznesu oraz partnerami społeczno-gospodarczymi z całej Polski. UZ Venture Studio (czyt. uz wenczer studio) to inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości.