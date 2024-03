49 łóżek, sale z łazienkami, pomieszczenia terapeutyczne, zabiegowe, sale lekarskie – to niewielka część tego co znajduje się w oddanym dzisiaj do użytku oddziale psychiatrycznym w Ciborzu. Jednak jednostka podlega pod Zielonogórskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Remont budynku kosztował prawie 8 mln zł.

O zakresie prac mówi dyrektor szpitala Tomasz Kowalski:

Izabela Sumińska, specjalista psychologii klinicznej i wojewódzki konsultant w tej dziedzinie mówi, że zapotrzebowanie na tego typu usługi wzrasta:

Marszałek województwa Marcin Jabłoński mówi, że władze regionu starają się zapewnić opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie:

Dodajmy, że 6 mln na remont to pieniądze z budżetu województwa. Reszta pochodzi ze środków unijnych.