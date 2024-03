Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział PAP, że wraz z początkiem wakacji ministerstwo będzie zgłaszać nowe funkcjonalności mObywatela.

– Wdrożyliśmy prawo do wykonywania zawodu dla pielęgniarek i położnych w mObywatelu, dlatego, że uważamy, że trzeba w Polsce zapewniać dostęp mObywatela dla kolejnych grup

– powiedział w poniedziałek (25 marca) Gawkowski.

Dodał, że „jeśli mowa o pielęgniarkach i położnych, to jest to 360 000 osób w Polsce, które będą mogły łatwiej potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienia do wykonywania zawodu”.

Minister cyfryzacji przypomniał, że w mObywatelu są już dostępne: legitymacja uczniowska, studenta, emeryta i rencisty. Z aplikacji mogą też korzystać posiadacze karty dużej rodziny.

– Wszystkie nowe funkcjonalności (mObywatela – PAP) będziemy zgłaszać do realizacji wraz z początkiem wakacji

– zapowiedział.

mObywatel to bezpłatna, publiczna aplikacja mobilna, dzięki której użytkownicy mogą uzyskać szybki dostęp do swoich dokumentów i danych. Za jej pomocą można m.in. zastrzec swój numer PESEL, sprawdzić jakość powietrza, zrealizować wystawione e-recepty, umówić się na e-Wizytę w ZUS, sprawdzić dane w funkcji wybory. Aplikacja mObywatel umożliwia również szybko i bezprowizyjnie opłacić urzędowe zobowiązania finansowe, na przykład podatek od nieruchomości, czy opłatę za wywóz śmieci.

Od 22 marca pielęgniarki i położne mogą potwierdzić prawo do wykonywania zawodu poprzez aplikację mObywatel.

Praktyczny przewodnik po mObywatelu znajdziecie na stronie >>info.mobywatel.gov.pl<<.