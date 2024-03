Co najmniej trzy głośne eksplozje słychać było w poniedziałek przed południem (25 marca) w stolicy Ukrainy, Kijowie. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono kilka sekund później. Władze poinformowały, że obrona powietrzna odpierała rosyjski atak. Ucierpiały co najmniej cztery osoby.

Wybuchy nastąpiły przed godziną 11 czasu lokalnego (przed godz. 10 w Polsce). Dopiero potem w Kijowie zawyły syreny. Na ulicach widać było ludzi, którzy uciekali do schronów. Korespondent PAP widział dzieci, które z tornistrami na plecach szukały bezpiecznego miejsca.

Według władz siły rosyjskie zaatakowały ukraińską stolicę pociskami balistycznymi.

– przekazał na Telegramie dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że odłamki zestrzelonych pocisków raniły cztery osoby w dzielnicy Peczersk w centrum miasta.

– napisał.

Na atak zareagowała ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Ukrainie Bridget Brink.

– napisała na platformie X.

