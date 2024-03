Przy szkole podstawowej w podżagańskim Tomaszowie powstaje nowy plac zabaw. Dotychczasowa instalacja jest już wysłużona i zagraża bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. W jej miejscu wybudowany będzie plac dostosowany również dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadanie realizowane jest z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Koszt prac to 650 tysięcy złotych. – Cieszy to, że gmina pamięta o największej szkole w okolicy. Przedszkolaki i uczniowie już za chwilę będą mieć do dyspozycji piękne miejsce – mówi dyrektorka szkoły Ewa Wołczek-Bury:

Do tomaszowskiej szkoły uczęszcza 300 uczniów i przedszkolaków.