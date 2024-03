Obecnie tylko 35 proc. domów w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy, ma prąd, a około 50 proc. podłączonych jest do ciepła. Po zmasowanych rosyjskich atakach rakietowych w piątek w mieście nie działa transport elektryczny – poinformował w sobotę mer Charkowa Ihor Terechow.

– Zaczęliśmy podłączać niektóre dzielnice Charkowa do sieci elektrycznej. Około 35 proc. domów mieszkalnych jest podłączonych do sieci elektrycznej, a jeśli chodzi o ogrzewanie, udało nam się podłączyć do niego około 50 proc. domów mieszkańców Charkowa. Będziemy pracować całą noc, aby podłączyć do ogrzewania jak najwięcej mieszkańców Charkowa