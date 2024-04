Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu zaprasza dzieci i młodzież do wspólnych spotkań podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wydarzenie rozpocznie się 8 maja i na kilka kolejnych dni organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

Celem programu jest propagowanie czytelnictwa i zwrócenie uwagi na misje, jakie wykonują bibliotekarze. – Zachęcamy do odwiedzania naszej placówki. Będzie wiele ciekawych projektów – mówi dyrektor Łukasz Michałkiewicz:

– Zapraszamy na warsztaty dla najmłodszych. I to nietypowe jak na książnicę, bo kulinarne. Wśród naszego księgozbioru będzie można znaleźć złote bilety, ale co to oznacza dzieci dowiedzą się na miejscu – mówi instruktor Natalia Hlynytska:

Więcej na temat Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Jasieniu znaleźć można w mediach społecznościowych placówki.