W Żarach trwa trzydniowy jarmark wielkanocny. Do niedzieli na miejskim rynku i deptaku kupić można rękodzieło i regionalne potrawy. Organizatorzy przygotowali także warsztaty dla dzieci i występy artystyczne.

Pierwszym akcentem zbliżających się świąt w mieście jak co roku jest wielkanocna, kilkumetrowa palma oraz liczne stoiska wystawców. – Zachęcamy do odwiedzin i skosztowania tego, co dobre i wykonane z naturalnych składników – mówią lokalni i przyjezdni wytwórcy:

Sami żaranie podkreślają, że dzięki takim imprezom święta czuć wcześniej. – Jest wiele akcentów, dzięki którym czujemy już ten czas. Poza tym w czas weekendu mamy więcej czasu, aby zobaczyć wszystkie stoiska – dodają mieszkańcy:

Dodajmy że żarski jarmark potrwa do jutra do godzin popołudniowych.