Dożywocie. Taki wyrok może usłyszeć ojciec 7-miesięcznego Wojtusia ze Świebodzina. Jego opiekun miał doprowadzić do śmierci dziecka. Prokuratura Okręgowa, po zapoznaniu się z dowodami, zmieniła kwalifikację czynu.

O sprawie mówiliśmy na początku marca. W jednym z mieszkań w Świebodzinie znaleziono martwe dziecko. Na miejsce wezwana została policja i prokuratura.

Jak mówi prokurator Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, dodatkowa analiza i opinia biegłych spowodowały, że zarzuty wobec ojca zostały zmienione.

W domu, gdzie doszło do tragedii był ojciec dziecka. To on sprawował opiekę nad kilkumiesięcznym maluchem. Matka dzień wcześniej została zatrzymana przez policję za kradzież.