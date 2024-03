Niedawno w pokoju redakcyjnym Radia Zachód spotkali się zaproszeni przeze mnie pasjonaci historii Zielonej Góry: Bartek Gruszka- archeolog, regionalista, prezes fundacji „Tłocznia”, Szymon Płóciennik- dziennikarz, regionalista i członek tej fundacji oraz winiarz, grotołaz i regionalista Marcin Furtak. Poprosiłem, aby naradę przed kolejną eksploracją tajemnic miasta odbyli właśnie tutaj i opowiedzieli o swojej pasji.

Fundacja Tłocznia powstała w 2020 r. Propaguje historię Zielonej Góry, w tym jej winiarskie tradycje zgodnie z hasłem: Robimy ferment w mieście wina i ogrodów! Organizuje wydarzenia związane z historią Zielonej Góry. Od kilku lat, razem z grupą pasjonatów pokazuje mieszkańcom i turystom historyczne piwnice. W kwietniu 2017 r. odbył się pierwszy spacer, który przyciągnął ponad 70 osób. Zorganizowała go zielonogórska redakcja „Gazety Wyborczej” wspólnie z Fundacją Gloria Monte Verde. Z czasem spacery, gromadziły coraz więcej entuzjastów. Niektóre piwnice są starannie odrestaurowane, w niektórych jeszcze kilka tygodni przed winiarskimi imprezami leżały sterty śmieci, w tym stare kuchenki gazowe czy rozbite okiennice. Wiele piwnic jest wciąż zapomnianych, poszatkowanych na komórki lokatorskie. Na szczęście, stopniowo się to zmienia. Piwnic winiarskich jest w Zielonej Górze naprawdę wiele. Każda jest wyjątkowa i innego typu. Z jednej strony np. olbrzymia leżakownię Ernsta Mühle w parku Sowińskiego, z drugiej, małe, klimatyczne piwniczki w okolicach Starego Rynku. Winiarze dzierżawią historyczne piwnice. Również Fundacja Tłocznia użytkuje Salę Szeptów, czyli piwnicę dawnej wytwórni Eduarda Seidela. 40-metrową leżakownię, jeszcze do niedawna zapomnianą, którą w 2022 roku wyremontowało miasto.

Po owocnej naradzie ruszyliśmy na spotkanie z podziemną historią Zielonej Góry.

Zapowiedź antenowa audycji,