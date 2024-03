W żagańskim pałacyku na pokoleniowych warsztatach spotkali się najstarsi mieszkańcy miasta z dziećmi z przedszkola „Wesołe Boberki”. Zbliżające się święta były okazją do wspólnego stworzenia wielkanocnej palmy oraz wiosennych, kwietnych wianków.

Nim jednak przy plastycznym stole zaczęły się wspólne prace maluchy zaśpiewały dla dojrzałych żaganian. Były też wierszyki o wiośnie i przygotowaniach świątecznych. Nie zabrakło także rozmów o tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Seniorzy podkreślają, że takie wydarzenia to dla nich wielka radość, bo jak mówią, dzieci to największy skarb. Maluchy zaś nie kryły radości z tworzenia kolorowych arcydzieł. – Lubimy takie prace, kiedy robimy coś razem z innymi. To fajny czas i wszyscy są mili – dodają przedszkolaki: