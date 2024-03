Od pięciu lat Piotr Michalewicz z Zielonej Góry jest prezesem klubu piłkarskiego Odra Bytom Odrzański. Nie dosyć, że zespół gra w III lidze, to prezes, wspólnie z samorządem buduje nowy stadion sportowy. Do tej pory powstała nowa trybuna dla kibiców i zaplecze socjalne. Teraz rozpoczęła się budowa dwóch pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. – Bytom Odrzański to moja miłość – mówi prezes Michalewicz.

Na budowę nowego stadionu Bytom Odrzański otrzymał ponad 14 milionów złotych rządowej dotacji.