Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu zaprasza na dwudniowe obchody 80. rocznicy Wielkiej Ucieczki. Organizatorzy na sobotę i niedzielę zaplanowali wiele wydarzeń nawiązujących do historii sprzed 8 dekad.

Co roku wielkim zainteresowaniem cieszy się miasteczko wojskowe i pokaz sprzętu. – Zaprezentujemy to wszystko, co ma najlepsze Czarna Dywizja. Będą także maszyny, którymi dysponują sojusznicy amerykańscy – mówi dyrektor placówki Marek Łazarz:

– Będą również stoiska historyczne. Jak co roku, tak i tym razem nie zabraknie akcentu sportowego – zaznacza Marek Łazarz:

– Tradycją jest także edukacja poprzez zabawę harcerzy z całej Polski – podkreśla dyrektor Łazarz:

Więcej szczegółów na temat obchodów rocznicy Wielkiej Ucieczki znaleźć można na stronie żagańskiego muzeum.