Na dziedzińcu pałacu książęcego w Żaganiu zorganizowano wielkanocny jarmark. Na scenie występują zespoły ludowe oraz dzieci z miejskich przedszkoli i szkół. Nie zabrakło stroików i regionalnej kuchni związanej z czasem świąt.

Coroczne wydarzenie pod nazwą „Wielkanoc z kulturką” cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów. – Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, ale i dorosłych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi organizatorka imprezy Anna Mrowińska:

– Staramy się promować to, co nawiązuje do tradycji. Mamy nadzieję, że wspólnie tworzymy już taką atmosferę nadchodzących świąt – mówią wystawiający swoje produkty:

– Zamiast siedzieć w domu w niedzielę warto zajrzeć na dziedziniec. Tu naprawdę dużo się dzieje – mówią uczestnicy kiermaszu:

Dodajmy, że żagański jarmark można odwiedzić do godziny 18.00.