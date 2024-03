Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk będą ściśle współpracować w kwestiach wspierania rolnictwa – zadeklarowano w komunikacie Komisji Europejskiej. Wydano go po rozmowie telefonicznej szefowej Komisji z polskim premierem.

Poinformowano, że omówiono szczegółowo najnowsze propozycje Komisji. Rozwiązania te – jak zapewniono – „są bezpośrednią odpowiedzią na prośby organizacji rolników z Polski i zagranicy”. W komunikacie przyznano, że „rolnicy borykają się z rosnącą niepewnością, w szczególności spowodowaną wydarzeniami geopolitycznymi”, takimi jak wojna na Ukrainie. „W obecnym kontekście musimy w dalszym ciągu wspierać rolników” – stwierdza Komisja Europejska. Dzięki proponowanym zmianom, według Komisji, możliwe będzie stosowanie niektórych norm w sposób bardziej dostosowany do codziennych realiów, z którymi borykają się rolnicy.

Zgodnie z najnowszymi propozycjami, które dziś ma przedstawić Komisja, rolnicy mają być zwolnieni z części wyśrubowanych wymogów środowiskowych i zmniejszone mają będą obciążenia administracyjne. Komisja przede wszystkim zniesie obowiązek ugorowania, czyli wyłączania 4 procent ziemi z upraw. W tym roku jest on zawieszony częściowo, bo może być zastąpiony uprawami roślin motylkowych, wiążących azot. Teraz ma być całkowicie zniesiony, by rolnicy, którzy nie stosowali się do tego wymogu mogli otrzymywać dopłaty bezpośrednie. Nie będzie więc kar finansowych, ale będą zachęty.

Bardziej elastyczne mają być też przepisy dotyczące okrywy ochronnej gleby w okresie jesienno-zimowym. Obecne przepisy narzucają wymóg utrzymywania w Polsce okrywy co najmniej 80 procent gruntów rolnych od 1 listopada do 15 lutego. Ponadto z kontroli dotyczących zgodności z wymogami środowiskowymi mają być zwolnione małe i średnie gospodarstwa, o powierzchni poniżej 10 hektarów. Takich gospodarstw w Polsce jest ponad 70 procent. Łatwiej ma być też krajom uzyskiwać zgodę Komisji na zmiany w tak zwanych planach strategicznych dotyczących realizowanych założeń unijnej polityki rolnej, finansowanych z europejskiego budżetu.