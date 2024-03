Elżbieta Wozowczyk-Leszko została laureatką 10. Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Autorkę nagrodzono za cykl audycji, które powstały w Redakcji Reportażu Radia Zachód. Jedna z czterech zgłoszonych przez autorkę i nagrodzonych audycji to opowieść o ukraińskim małżeństwie szukającym swojego miejsca do życia w Zielonej Górze.

Drozdek i Oleksii Sobolev sześć lat temu przyjechali z Charkowa. Są ukraińskimi artystami, którzy swoją twórczością chcą zwrócić uwagę na ważne problemy współczesnego świata. W pierwszym okresie pobytu w Zielonej Górze małżeństwo czuło się zagubione i zdezorientowane- Aleksei pracował na budowie. Wrócili jednak do swojego artystycznego powołania i z pomocą dyrektora BWA Wojciech Kozłowskiego rozpoczęli działalność. Nazywają go ojcem chrzestnym ich nowego życia. Jego przykładem pomogli też inni. Preferują włączanie widzów do akcji artystycznych. Prowokują, pytają i dyskutują z uczestnikami licznych happeningów . W pracowni udostępnionej przez Fundację Salony tworzą kolekcje mody z tekstyliów recyklingowych. Zachęcają do dbania o planetę poprzez zrównoważoną konsumpcję.

Przed emisją audycji porozmawiamy z jej autorką Elżbietą Wozowczyk-Leszko.

Pozostałe nagrodzone audycje:

„W głowie malowane”

Andrzej Troc jest zielonogórzaninem od urodzenia. To Artysta nieprofesjonalny, czyli „totalny samouk”, jak sam mówi o sobie. W wieku 50 lat odnalazł sposób na poradzenie sobie z targającymi nim emocjami, drzemiącymi w głowie demonami. Emocje zaczął przelewać na papier, a później na płótno.

„Droga bez łez”

Problem bezdomności jest stary jak historia cywilizacji. Paweł Koperski jest muzykiem i gitarzystą. Grał w znanym zespole „Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach”, koncertował zyskując sympatię tysięcy fanów i realizując się twórczo. W jego życiu wydarzyło się jednak coś nieoczekiwanego. Potem wszystko wymknęło się spod kontroli. Stracił wiele z dachem nad głową włącznie. Upadł, podniósł się i idzie przez życie dalej pomagając innym.

„Nasz breakingowy świat”

W 2024 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu break dance zadebiutuje jako dyscyplina sportowa. Cieszą się uprawiający tą dziedzinę na całym świecie. Jest szansa na popularyzację tańca i rywalizacji jako dyscypliny olimpijskiej i przyciągnięcie młodzieży. Cieszą się też zielonogórzanie. Freestajlowiec b-boy Rademenez, czyli Radosław Blonkowski, Maciej Wieczorek b-boy „Wieczór” i Andrzej Gliwa, tancerz, oraz sportowiec. Te osobowości zielonogórskiej sceny tanecznej od ponad dwudziestu lat promują taniec jako styl życia i bycia. Zachęcają dzieci i młodzież do aktywności i realizowania się w sztuce, pracy nad umysłem i ciałem jako np. alternatywę czasu spędzanego przed komputerem.

„Istnieje inna ścieżka”

Drozdek i Oleksii Sobolev sześć lat temu przyjechali do Zielonej Góry z Charkowa. Są ukraińskimi artystami, którzy swoją twórczością chcą zwrócić uwagę na ważne problemy współczesnego świata. W pierwszym okresie pobytu w Zielonej Górze małżeństwo czuło się zagubione i zdezorientowane- Aleksei pracował na budowie. Wrócili jednak do swojego artystycznego powołania i z pomocą dyrektora BWA Wojciech Kozłowskiego rozpoczęli działalność. Nazywają go ojcem chrzestnym ich nowego życia. Jego przykładem pomogli też inni. Preferują włączanie widzów do akcji artystycznych. Prowokują, pytają i dyskutują z uczestnikami licznych happeningów . W pracowni udostępnionej przez Fundację Salony tworzą kolekcje mody z tekstyliów recyklingowych. Zachęcają do dbania o planetę poprzez zrównoważoną konsumpcję.

Wszystkie reportaże do odsłuchania na stropnie internetowej Redakcji Reportażu Radia Zachód.