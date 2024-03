W Strefie Aktywności Gospodarczej ,,Spalony Las” w Zielonej Górze Koalicja Obywatelska zorganizowała konferencję, na której kandydaci do wyborów samorządowych przedstawili i omówili swoje programy wyborcze. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ to właśnie rozwój gospodarczy był głównym tematem dzisiejszych wystąpień.

Według kandydatów KO, należy wykorzystać potencjał gospodarczy miasta.

– Powinniśmy brać przykład z dużych miast, bo do takich pod względem wielkości terenu należymy – mówi Marcin Pabierowski, kandydat na prezydenta miasta Zielona Góra:

Jak podkreśla senator Wadim Tyszkiewicz, okazja na rozwój, która powstała w skutek przyłączenia do miasta okolicznych wsi została przez obecną władzę kompletnie zmarnowana.

– Zielona Góra to pierwsza liga i zasługuje na konkurowanie z największymi miastami w Polsce – dodaje:

– Wpuszczenie nowych przedsiębiorstw do miasta zapewni wszystkim jego mieszkańcom miejsca pracy i sprawi, że młodzi ludzie nie będą chcieli wyjeżdżać do innych dużych miast – mówi Dariusz Legutowski, kandydat do rady miasta Zielona Góra:

Przypomnijmy, że I tura wyborów samorządowych odbędzie się już 7 kwietnia.