Gmina Świebodzin otworzyła Zielone Gospodarstwo w Glińsku. To akcja skierowana do seniorów z terenów wiejskich. Od poniedziałku do piątku przez osiem godzin spędzają wspólnie czas integrując się i wykonując różne prace manualne.

Uczestniczka zajęć Danuta Ratajczak opowiada co dokładnie robią seniorzy:

To kontynuacja akcji, która wcześniej przeprowadzana była w innym miejscu i z dofinansowaniem.

Jak mówi wiceburmistrz Świebodzina Anna Fabiś, magistrat widzi potrzebę realizacji tego typu programów:

Dodajmy, że koszt utrzymania Zielonego Gospodarstwa to 140 tys. zł.