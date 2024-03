Sejm X kadencji to w 70 proc. mężczyźni. Polacy wybrali Sejm dużo bardziej konserwatywny niż oni sami – powiedział „Polityce” marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do ustaw aborcyjnych.

„Polityka” zapytała Hołownię o przesunięcie na 11 kwietnia procedowania ustaw aborcyjnych.

Podkreślił, że „słyszy oczywiście głosy tych, którzy zarzucają mu, że coś blokuje”.

– powiedział.

Dopytywany o to, dlaczego uważa, że za cztery tygodnie do niego nie trafią, odpowiedział:

Na pytanie, czy nie boi się, że przez decyzję o przesunięciu procedowania tych projektów część wyborców się od jego partii odwróci, odpowiedział: „Nie. W kampanii wyborczej otwarcie mówiliśmy, jakie jest stanowisko Trzeciej Drogi w sprawie prawa dotyczącego aborcji. (…) Każdy i każda, kto się nie zgadzał z naszym podejściem do tej sprawy, mógł przecież i pewnie zagłosował na KO i Lewicę”.

Podkreślił, że chciałby „oddać głos w tej sprawie milionom polskich kobiet, które dziś nie mają prawa decydowania o swoim losie, podczas gdy ma je pan Macierewicz, Kaczyński czy Suski”.

– Sejm X kadencji to w 70 proc. mężczyźni. Polacy wybrali Sejm dużo bardziej konserwatywny niż oni sami. Ktoś mi ostatnio wykrzyczał: wiem, że w tym Sejmie prawa nie zmienimy, ale jak dasz to pod głosowanie, to przynajmniej będzie wiadomo, kto jest kim! A więc to o to chodzi? Żeby oznaczyć wrogów do kolejnej politycznej wojny? Czy żeby stanąć na głowie, by tu, dziś, teraz, pomóc zmuszanym przez tchórzliwe państwo do heroizmu kobietom?