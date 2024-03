Amerykanista, profesor Radosław Rybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, że obecność Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Waszyngtonie jest dla Amerykanów gwarancją niezmienności deklaracji, które mogą paść podczas wizyty. Wieczorem premier Tusk i prezydent Duda spotkają się z Joe Bidenem.

„Obecność prezydenta i premiera to jest dla Amerykanów gwarancja, że to, o czym będą rozmawiać, jest przyjęte przez Polskę niezależnie od tego, którą stronę sceny politycznej dany przedstawiciel Polski reprezentuje” – powiedział gość Polskiego Radia 24.

Profesor Radosław Rybkowski zauważył, że ewentualne spotkanie polskiego prezydenta z Donaldem Trumpem, który ponownie ubiega się o prezydenturę, byłoby niestosowne.

„Byłby to sygnał po pierwsze dla amerykańskiej administracji, że Polska uważa, iż Joe Biden już jest nieistotny, co mocno by osłabiało także myślenie o tym, że w tym momencie jesteśmy w stanie uzyskać coś od USA. Byłby to także pewien sygnał dla europejskich partnerów, w tym europejskich partnerów w NATO, że myślenie przyszłościowe Polski jest zdecydowanie ukierunkowane w stronę jednego z tych kandydatów” – wyjaśnił profesor Radosław Rybkowski.

Spotkanie polskich polityków z Joe Bidenem wiąże się z 25-leciem członkostwa Polski w NATO, a jego głównym tematem będą sprawy bezpieczeństwa.