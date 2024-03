„Skutecznie działamy społecznie!” to akcja organizowana przez Uniwersytet Zielonogórski. Dzisiaj w uniwersyteckiej bibliotece zostały zaprezentowane Projekty Solidarności na rzecz lokalnej społeczności realizowanych przez studentów uczelni.

– Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklicznej ogólnopolskiej imprezy pt. „Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie” – mówi Monika Politańska z Biura Karier:

Jak podkreśla Andrzej Pieczyński, prorektor do spraw finansów na Uniwersytecie Zielonogórskim, studenci są chętni do działania, więc uczelnia powinna dawać im do tego jak najwięcej możliwości i zasobów:

Podczas spotkania była możliwość poznania autorów projektów i zobaczenia, w jakis´ sposób są one wdrażane w życie. – To był impuls, a teraz świętujemy sukces – mówią Gabriela Pietruszyńska, Oskar Balcerowski i Sebastian Balcerowski.

Natalia Żarnowska i Dominika Ławecka podkreślają, że stworzyły ten projekt dlatego, że czuły potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych:

Uczestnicy wydarzenia mogli poznać bliżej projekty, zainspirować się do działania oraz podziękować studentom za ich inicjatywę i chęć zmieniania lokalnej społeczności na lepsze.