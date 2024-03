Cztery statuetki – dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej (Emma Stone), za kostiumy (Holly Waddington), scenografię (James Price i Shona Heath) oraz charakteryzację i fryzury (Nadia Stacey, Mark Coulier i Josh Weston) – przypadły „Biednym istotom” Yorgosa Lanthimosa.

Emma Stone wins Best Actress at the 2024 #Oscars for her role in #PoorThings pic.twitter.com/r3ypYnmNEZ

"I love you bigger than the whole sky, my girl." Emma Stone thanks her daughter after winning the #Oscar for Best Lead Actress. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/hnrLSv3dbt

