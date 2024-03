Polska walczy o ważne stanowisko w Unii Europejskiej. Chodzi o komitet wojskowy wspólnoty. Kierownictwo resortu obrony wskazało na to stanowisko generała Sławomira Wojciechowskiego. Oficer obecnie jest polskim przedstawicielem przy komitecie wojskowym UE oraz NATO w Brukseli.

Wcześniej Wojciechowski dowodził wieloma lubuskimi jednostkami wojskowymi.

Był dowódcą 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku oraz 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Był także szefem szkolenia żagańskiej Czarnej Dywizji.

Generał Sławomir Wojciechowski opowiadał o zasadach, jakie towarzyszą wyborowi szefa wojskowego komitetu Unii Europejskiej. Podkreślił, że objęcie tego stanowiska wiąże się z wieloma dyplomatycznymi zabiegami:

Procedura wyboru nowego szefa komitetu wojskowego rozpocznie się oficjalnie w połowie marca. Od tego czasu kandydaci będą mogli na międzynarodowych forach prezentować założenia swojej wizji kierowania komitetem wojskowym Unii Europejskiej. W połowie maja zbiorą się z kolei szefowie Sztabów Generalnych państw wspólnoty i w niejawnym głosowaniu wskażą nowego szefa unijnej struktury wojskowej. Wygrany obejmie stanowisko w przyszłym roku.

Generał Wojciechowski komentował także 25-letnią obecność Polski w NATO. – Obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim zmieniła mentalność polskich żołnierzy – uważa generał Sławomir Wojciechowski. Oficer powiedział w Polskim Radiu 24, że w chwili wstępowania do NATO był majorem, który rozpoczynał współpracę z sojuszniczymi oddziałami:

Generał Wojciechowski dodał, że początki naszej obecności z sojuszniczych strukturach do łatwych nie należały. Wiele państw patrzyło na Polskę z nieufnością – powiedział oficer:





Polska wstąpiła do NATO 12 marca 1999 roku. Razem z nami zostali przyjęci także Węgrzy i Czesi. Wszystkie trzy kraje dawnego bloku wschodniego zostały zaproszone do Sojuszu w lipcu 1997 roku.

Obecnie NATO liczy 32 członków. Po wybuchu wojny na Ukrainie dwa kraje skandynawskie: Szwecja i Finlandia rozpoczęły starania o włączenie do natowskich struktur. Jako ostatnia do grona sojuszników została przyjęta Szwecja. w najbliższy poniedziałek w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli odbędzie się ceremonia, podczas której szwedzka flaga zostanie podniesiona obok pozostałych, które należą do członków Paktu.