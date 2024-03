Mieszkańcy osiedla Żeglarska Wioska w Sławie zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie drogi znajdującej się bezpośrednio przy wjeździe na osiedle. Jest to ślepa uliczka, na której powstały miejsca parkingowe. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców i nieprzestrzeganie znaków poziomych przy pozostawianiu pojazdów wywołuje duże zamieszanie na drodze, co utrudnia codziennie życie i funkcjonowanie mieszkańców osiedla. Swoją prośbę kierują oni do burmistrza, ponieważ droga ta należy do gminy.