Siatkarze Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów Wlkp. przegrali przed swoją publicznością z Energetykiem Poznań 2:3 (24:26, 25:19, 25:20, 20:25,10:15) w meczu 20 kolejki spotkań II ligi.

Ze względu na to, że zespół z Poznania miał przed tym meczem 3 punkty przewagi nad ekipą z Gorzowa Wlkp. spotkanie to miało wielkie znaczenie w kontekście walki o play off. Zwycięstwo dawało miejscowym realne szanse na miejsce w czołowej „czwórce”, a porażka sprawia, że czwarte miejsce pozostanie w tym sezonie raczej w sferze marzeń.

Gdyby gorzowianie wygrali pierwszego seta, to być może walka w play off byłaby realna. Niestety, pod koniec seta, przy prowadzeniu 24:22 miejscowi oddali rywalom 4 punkty z rzędu i to siatkarze z Poznania cieszyli się z wygranej 26:24.

W drugim i trzecim secie przewaga gospodarzy nie podlegała dyskusji i w efekcie pewne wygrane 25:19 i 25;20.

W czwartej partii Stilon prowadził 13:10, jednak Kacper Chmielewski najpierw zaserwował w sam narożnik boiska bronionego przez gospodarzy, a po jego kolejnej zagrywce piłka zatrzymała się na siatce i spadła po stronie Stilonu i goście w ten szczęśliwy sposób doprowadzili do remisu 13:13. Mimo pecha nic jednak nie zapowiadało tego co wydarzyło się za kilka minut, bo od remisu 16:16 miejscowi zdobyli tylko jeden punkt, a przeciwnicy 5 i od tego momentu kontrolowali wynik.

W piątym decydującym secie dobrze było tylko na początku gdy stilonowcy prowadzili 6:3. Rywale jednak się nie poddali i zmiana boisk nastąpiła przy ich prowadzeniu 8:7, a w samej końcówce meczu ich dominacja nie podlegała dyskusji.