Piłkarze Solar Home Stilonu Gorzów wygrali z Lechią Zielona Góra 2:0 w trzecioligowych derbach lubuskich.

Po pierwszych niemrawych minutach coraz mocniej zarysowała się inicjatywa Lechii. Zielonogórzanie stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, ale na ich drodze stawał świetnie dysponowany w gorzowskiej bramce Szymon Czajor. W 38 minucie piłkę w okolicach połowy boiska tuż przy linii końcowej przejął Łukasz Kopeć, popędził w stronę pola karnego, dograł do wbiegającego Mateusza Kaczora a ten pokonał debiutującego w bramce Lechii Jakuba Bursztyna.

Początek drugiej połowy należał do Stilonu, ale później znów do głosu zaczęła dochodzić Lechia. Jednak w 63 minucie Kaczor wystąpił tym razem w roli asystenta a piłkę po jego dograniu na pole karne skierował do siatki Emil Drozdowicz. Zielonogórzanie zagrażali bramce Czajora raz po raz niemal do końca, ale dziś brakowało im celności. Nie pomógł też fakt, że Stilon od 84 minuty grał w dziesiątkę: Kaczor obejrzał czerwoną kartkę za kopnięcie rywala bez piłki.