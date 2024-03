Trwa drugi etap przebudowy ulicy Sportowej w Lubsku. Remontowany odcinek to droga od ulicy Wrocławskiej do stadionu miejskiego. Koszt zadania to 2 miliony złotych.

Prace obejmują nową nawierzchnię, chodniki oraz miejsca parkingowe. – To ważne zadanie. Już niebawem całość będzie wyglądać naprawdę imponująco, bo to jedna z wizytówek przy wjeździe i opuszczaniu miasta – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Już myślimy o remontach kolejnych ulic. Na pierwszy rzut pójdzie Transportowa, bo jest w fatalnym stanie – zaznacza burmistrz Dudojć:

Dodajmy, że prace mają zakończyć się w marcu.