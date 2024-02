Sezon 2023 Jan Kvech spędził na wypożyczeniu w I-ligowym ROW-ie Rybnik. Teraz wrócił do Falubazu Zielona Góra i wydaje się być głównym kandydatem do składu na pozycję U24, chociaż należy pamiętać, że w drużynie jest też aspirujący na to miejsce Michał Curzytek.

Kvech opowiedział nam o swoich przygotowaniach do nowego sezonu, w którym to będzie stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. Pytaliśmy go, czy w związku z tym w jego teamie nastąpiły jakieś zmiany. Poza tym sympatyczny Czech opowiadał nam o swoim pobycie w Alicante, gdzie wybrał się, aby pojeździć rowerem.