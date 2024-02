Anna Giniewska zakochała się w czytaniu i tą miłością chce zarażać innych. Wszystko zaczęło się od „Ani z Zielonego Wzgórza” i trwa do dziś.

Jest animatorką czytelnictwa i biblioterapeutką. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, oraz bibliotekarzy. Animuje czytelnictwo poprzez akcje i programy biblioteczne. Niektóre z jej szeroko zakrojonych działań wykraczają poza granice Polski. Należy do nich międzynarodowa akcja czytelnicza pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Jest też autorką programu czytelniczego pt. Czytanie na drugie śniadanie, a jako Członek Rady Literackiej Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”, rekomenduje książki do zamieszczenia w Przewodniku po Dobrych Książkach. Ponadto od lat realizuje ze szkołami całoroczne warsztaty zachęcające do czytania pt. CzytAnia w szkole. W 2019 r. została wyróżniona przez w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”. Pani Ania jest również lubuskim liderem tej kampanii i koordynatorem lubuskich Klubów Czytających Rodzin. Przez 5 lat prowadziła KCR Przystanek Czytankowo. Została też odznaczona medalem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za działania na rzecz tej dziedziny.