Zbliżają się wybory samorządowe. Mieszkańcy miast i wsi wybiorą w nich swoich prezydentów, burmistrzów, wójtów i sołtysów. W Zielonej Górze do walki o fotel prezydenta miasta włącza się kolejna osoba.

Jest nią Janusz Jasiński. – Ja zawsze chciałem być prezydentem – podkreśla kandydat na prezydenta Zielonej Góry z ramienia Nowej Lewicy

– Planowaliśmy to od dawna, ale czekaliśmy aż Janusz Jasiński pozamyka wszystkie swoje dawne sprawy – podkreśla Cezary Wysocki, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie lubuskim:

Członkowie Nowej Lewicy mówią otwarcie: ,,Idziemy razem do wyborów”. – Diagnoza naszego miasta w ocenie Janusza Jasińskiego pokrywa się z tym co myślimy również my – mówi Tomasz Nesterowicz, współprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie lubuskim:

Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.