Czy kwietniowe wybory samorządowe przyniosą zmiany w lubuskim sejmiku? Z najnowszej prognozy poparcia dla poszczególnych ugrupowań wynika, że może nas czekać korekta koalicji rządzącej regionem.

Prognozę wyników wyborów do lubuskiego sejmiku przygotował dziś socjolog Marcin Palade, specjalizujący się w analizowaniu sondaży partyjnego poparcia. Wynika z niej, że w najbliższych wyborach Koalicja Obywatelska może liczyć na 12 mandatów, a Trzecia Droga na 9. Oznaczałaby to, że oba ugrupowania dysponowałyby większością niezbędną do wyboru marszałka.

Według tej prognozy Prawo i Sprawiedliwość wywalczyłoby 7 miejsc w sejmiku, a Bezpartyjni Samorządowcy – jedno. W sejmiku zabrakłoby Lewicy oraz Konfederacji.

Obecnie koalicję sejmikową tworzą: Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica przy wsparciu Bezpartyjnych Samorządowców.

Wybory odbędą się, przypomnijmy, 7 kwietnia.