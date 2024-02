Akcja „60 godzin z Falubazem” to także okazja do rozmów z żużlowcami zielonogórskiej drużyny. Powracający po kilku latach do zespołu z Winnego Grodu Jarosław Hampel podczas swoich przygotowań do nowego sezonu był m.in. na zgrupowaniu reprezentacji Polski na Malcie.

41-latka, który poprzednie 4 sezony spędził w barwach Motoru Lublin pytaliśmy m.in. o jego nadzieje związane z powrotem do Falubazu, nowy park maszyn przy W69 (cały czas jest w budowie), plany na pierwszy wyjazd na tor oraz współpracę z byłym kolegą z toru, Piotrem Protasiewiczem (obecnie dyrektorem sportowym Falubazu):