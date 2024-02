W poniedziałek rozpoczęła się coroczna akcja „60 godzin z Falubazem”, która potrwa do środy, kiedy to zielonogórscy żużlowcy wyruszą na mini-zgrupowanie do Świnoujścia.

Pierwszego dnia akcji drużyna Falubazu odwiedziła palarnię kawy oraz jedno z zielonogórskich przedszkoli. Potem była na spotkaniu z dziennikarzami, a następnie ćwiczyła pod okiem trenerów akrobatów UKS-u As Zielona Góra.

Swoimi wrażeniami z tych zajęć podzielił się z nami jeden z seniorów Falubazu, Michał Curzytek:

Jakub Rogoziński, jeden z trenerów UKS-u As Zielona Góra przyznał, że żużlowcy Falubazu są dobrze przygotowani do nowego sezonu: