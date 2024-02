W meczu na szczycie lubuskiej III ligi kobiet liderujące siatkarki AZS-u UZ Zielona Góra gładko pokonały u siebie trzecią w tabeli Empirię Oriona Sulechów 3:0.

Pierwsze dwa sety były do siebie zbliżone – w obydwu był wyrównany początek, po którym jedna z drużyn odskakiwała. W pierwszej partii był to AZS, który wygrał do 19. W kolejnej to sulechowianki potrafiły zbudować pięciopunktową przewagę. Przy stanie 11:16 zielonogórzanki przełamały się jednak i błyskawicznie odrobiły straty, wygrywając do 20. Z kolei ostatni set gospodynie całkowicie zdominowały, pozwalając Empirii na zdobycie zaledwie sześciu punktów.

Zwycięstwo AZS-u oznacza, że zakończy on fazę zasadniczą na pierwszym miejscu.