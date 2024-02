Chirurdzy z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, jako drudzy w kraju, przed najtrudniejszymi operacjami drukują trójwymiarowy model tętniaka aorty brzusznej. Pozwala on ustrzec się nawet najdrobniejszych błędów.

Metodę druku tętniaka aorty w 3D wprowadziła do gorzowskiej lecznicy dr Olga Szyroki, która od września ubiegłego roku samodzielnie kieruje Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej:

Modelowanie tętniaka w trójwymiarze to niejedyna nowość, jaką dr Szyroki wprowadziła do gorzowskiego szpitala. Jednym z nowych zabiegów jest chemioterapia podawana do tętnicy wątrobowej.

W marcu do gorzowskiej lecznicy zostaną wprowadzone kolejne nowości, w tym zabiegi krioablacji guzów. Jest to metoda leczenia stosowana przy nowotworach nerek. W przyszłym miesiącu szpital planuje także rozpocząć współpracę z dr. Krzysztofem Kaseją, mistrzem Polski w laparoskopii, dodaje dr Szyroki:

W przyszłym tygodniu gorzowski szpital planuje dni otwarte. W środę, 28 lutego, pacjenci będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań laboratoryjnych, czy USG układu moczowego, a w niedzielę, 3 marca, z porad specjalistów.