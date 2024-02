Dziś od godziny 13 przez 24 godziny przejazd przez przejście Graniczne w Świecku będzie zablokowane.

Oba pasy autostrady A2 będą tutaj wyłączone z ruchu, Początkowo rolnicy planowali swój protest w tym miejscu na prawie miesiąc. Jednak po spotkaniu, które odbyło się w sobotę w Urzędzie Miejskim w Słubicach rolnicy wzięli pod uwagę postulaty przedstawicieli branży transportu i handlu i postanowili, że potrwa on do poniedziałku do godz. 13.

Przedstawiciel rolników Dariusz Wróbel powiedział: Mamy na względzie dobro mieszkańców Słubic i okolic oraz całej społeczności, która jest dookoła nas, w tym różnych przedsiębiorstw. Nie chcemy działać na szkodę społeczeństwa czy jakiegokolwiek biznesu. Jesteśmy tu po to, żeby reprezentować ludzi. To najważniejszy argument, który zaważył na podjęciu decyzji o skróceniu protestu.

Rolnicy do ponownych rozmów przystąpią w poniedziałek po godz. 13.00. Domagają się dołączenia do nich wojewody lubuskiego i odzewu ze strony premiera Donalda Tuska.

– Jesteśmy w pełnej gotowości do przywrócenia protestu, który może być na dużo większą skalę. Wszystko zależy od tego, co wypracujemy w najbliższym czasie – dodaje Dariusz Wróbel.

Policja apeluje, by kierowcy zaplanowali przejazd drogami alternatywnymi.