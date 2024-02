Koszykarze Q8Oils SKM-u Zastal Zielona Góra pokonali u siebie ekipę Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 69:56. To ich czwarte z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach II ligi.

Kluczem do wygranej był m.in. dobry początek spotkania, bo już w pierwszych minutach zielonogórzanie zbudowali wyraźne prowadzenie, które w drugiej kwarcie urosło nawet do 18 punktów. Na przełomie połów goście zaczęli jednak odrabiać straty i przewaga SKM-u szybko stopniała do sześciu „oczek”. Zawodnicy z Zielonej Góry potrafili jednak utrzymać korzystny wynik i w ostatniej kwarcie bez problemu przypieczętowali triumf.

Trener SKM-u, Piotr Bakun był zadowolony z gry swoich podopiecznych:

Zielonogórski zespół aktualnie ma na koncie 13 zwycięstw i 12 porażek, co plasuje go na ósmej lokacie w tabeli grupy D.