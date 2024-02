Dwa lata temu rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja rosyjska na Ukrainę. Zbieramy dla Was na bieżąco komentarze światowych przywódców, którzy zabierają głos i sprzeciwiają się tej wojnie.

Premier Polski – Donald Tusk

Dwa lata ukraińskiego heroizmu. Dwa lata rosyjskiego barbarzyństwa. Dwa lata hańby tych, którzy pozostają obojętni

– napisał w sobotę na portalu X premier Donald Tusk w drugą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie.

Prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski

Wojna rozpętana przez Rosję zakończy się zwycięstwem Ukrainy – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w drugą rocznicę rozpoczęcia przez Moskwę pełnowymiarowej napaści na Ukrainę.

Ukraina już przeżyła 730 dni bólu, ale jednocześnie 730 dni nadziei na najwyższą sprawiedliwość, która polega na tym, że wszyscy mamy różne historie początku tej wojny, ale jej finał powinien być tylko jeden: zwycięstwo. I będzie.

– oświadczył Zełenski w materiale wideo nagranym na lotnisku w Hostomlu i zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Prezydent podkreślił, że każdy Ukrainiec ma niestety kogoś, czyją pamięć może uczcić milczeniem. „I wszyscy razem skłaniamy głowy” – oznajmił.

Podkreślając, że Ukraina po dwóch latach wojny jest o 730 dni bliższa zwycięstwa, zapewnił:

Uda się nam. Tu, w tym miejscu, człowiek jak nigdzie rozumie, że metal może nie wytrzymać, ale nie Ukraińcy. Można spalić samolot, ale nie sposób unicestwić nadziei, z którą każdy z nas zasypia i się budzi.

– powiedział.

Zwracając się do swoich rodaków słowami „wielki narodzie wielkiego kraju”, oświadczył, że jest nieprawdopodobnie dumny z każdego Ukraińca i Ukrainki i w każdego z nich wierzy.

Każdy normalny człowiek chce, żeby wojna się zakończyła. Ale nikt z nas nie pozwoli, by zakończyła się nasza Ukraina

– podkreślał Zełenski

Miejscowość Hostomel w obwodzie kijowskim, gdzie znajduje się lotnisko koncernu Antonow, stała się jednym z najważniejszych celów rosyjskiej inwazji w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 24 lutego 2022 roku. Walki o Hostomel trwały do końca marca. 1 kwietnia rosyjscy najeźdźcy opuścili miasteczko.

Na lotnisku w Hostomlu znajduje się wrak zniszczonego przez Rosjan samolotu An-225 Mrija, uznawanego przed inwazją za największy samolot transportowy świata.

Kanclerz Niemiec – Olaf Scholz

W drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał do zwiększenia wysiłków w Niemczech i Europie w celu zapewnienia Kijowowi skutecznej obrony. Razem z naszymi sojusznikami musimy być tak silni, by nikt nie odważył się nas zaatakować – zadeklarował kanclerz.

Szef rządu zapewnił Ukrainę o dalszym niemieckim wsparciu.

Będziemy wspierać Ukrainę w jej samoobronie – tak długo, jak będzie to konieczne.

– oznajmił Scholz w swoim cotygodniowym wystąpieniu wideo.

Poprzez swoją wojnę agresji, która narusza prawo międzynarodowe, Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale też niszczy porządek pokojowy w Europie.

– podkreślił Scholz.

Niemcy i Europa muszą również zrobić więcej, abyśmy mogli skutecznie się bronić. Odstraszanie, gotowość obronna to słowa, których my w Niemczech nie używaliśmy od tak dawna, że prawie o nich zapomniano. Teraz jednak ponownie oznaczają bardzo ważne zadanie, obronę pokoju w Europie. Bez bezpieczeństwa wszystko inne jest niczym. Bez bezpieczeństwa nie ma wolności, demokracji i praw człowieka. Najlepszą gwarancją tego bezpieczeństwa pozostaje NATO, po obu stronach Atlantyku.

– dodał polityk.

Kanclerz po raz kolejny przyznał, że Bundeswehra była „zaniedbywana przez wiele lat”. W tym roku Niemcy po raz pierwszy od dziesięcioleci zainwestują 2 proc. swojego PKB w obronność. „I tak pozostanie przez najbliższe lata i dziesięciolecia” – zapewnił Scholz.

Prezydent Polski – Andrzej Duda

My, Polacy, od pierwszych chwil zaangażowaliśmy się w pomoc bohatersko walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainie – powiedział prezydent Andrzej Duda w rocznicę inwazji na Ukrainę. Nie stać nas na bezczynność, dlatego wzmacniamy naszą armię – zadeklarował.

W sobotę rano, na profilu Kancelarii Prezydenta na portalu X zostało zamieszczone nagranie z przesłaniem prezydenta Andrzeja Dudy.

Ponownie przyszło nam żyć w niebezpiecznych czasach. Brutalna rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę przyniosła śmierć, ból i cierpienie. My, Polacy, od pierwszych chwil zaangażowaliśmy się w pomoc bohatersko walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainie. Wyciągamy wnioski z wojny za naszą wschodnią granicą.

– mówi na nagraniu prezydent.

Nie stać nas dzisiaj na bezczynność, dlatego wzmacniamy i będziemy wzmacniali naszą armię tu i teraz. Bezpieczeństwo Polski zależy od naszej siły, ale także i naszych sojuszy. (…) Dlatego od lat jesteśmy aktywnym członkiem sojuszu północnoatlantyckiego, sprawdzonym i wiarygodnym sojusznikiem.

– dodał Duda.

Prezydent przypomniał też, że „zapewnieniu bezpieczeństwa Europie od ponad stu lat kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone”. „W Polsce doskonale o tym pamiętamy” – podkreślił.

Obowiązkiem polityków jest dbać o sprawy istotne, takie jak obrona naszych granic, wzmacnianie naszej armii, umacnianie naszych sojuszy.

– dodał prezydent.

Nagranie zostało opatrzone fragmentami nagrań z wydarzeń dwóch ostatnich lat – działań wojennych na Ukrainie, a także m.in. ze spotkania prezydenta Dudy i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, spotkania Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem, ze szczytu NATO w Madrycie w 2023 r. czy ze spotkań prezydenta z żołnierzami

.

Szefowa Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen

Przyjeżdżam do Kijowa, aby uczcić niezwykły opór dzielnego narodu ukraińskiego – powiedziała w sobotę w pociągu do stolicy Ukrainy szefowa KE Ursula von der Leyen. Polityk ogłosiła to podczas rozmowy z grupą dziennikarzy, w tym m.in. korespondentami agencji Belga.

Moja wizyta w Kijowie przypada w drugą rocznicę rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Przyjeżdżam, aby uczcić niezwykły opór dzielnego narodu ukraińskiego. Niedawno wydaliśmy ważne oświadczenia dotyczące wsparcia finansowego dla Ukrainy, ale bardzo ważne jest również wyrażenie naszego wsparcia moralnego. Ta podróż będzie także, oczywiście, okazją do omówienia wszystkich aspektów naszej europejskiej pomocy dla Ukrainy.

– oznajmiła szefowa KE.

Minister Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski

Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że nasi sąsiedzi nie walczą samotnie.

Za Ukrainą stoją państwa europejskie, stoi NATO, stoi Polska

– powiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Dwa lata temu nad ranem rosyjskie bomby i pociski spadły na śpiące miasta Ukrainy. Rozpoczęła się wojna, która wydawała się w Europie czymś niewyobrażalnym. Ukraińska ziemia spłynęła krwią, zrujnowane zostały osiedla, spustoszone wioski, spalone szkoły, uprowadzone dzieci. Zbrodnie wojenne popełniane przez rosyjskich najeźdźców wstrząsnęły światem

– mówi w nagraniu szef MSZ.

Sikorski skomentował też działania Putina.

Rosyjski dyktator w imię chorej ideologii uznał, że to on decyduje, jakie narody mają istnieć, jakie państwa są prawdziwe, a jakie sztuczne. W poczuciu pychy postanowił odbudować wielkie imperium, atakując i mordując sąsiadów. Kombinację brutalnej siły i kłamstwa nazywa „operacją specjalną” – kontynuował.

Szef MSZ podkreślił też, że Ukraina nie walczy samotnie.

Stoją za nią państwa europejskie, stoi NATO, stoi Polska. Heroiczny opór obudził Europę i przypominał jej, jak ważne są jej własne wartości, skoro giną za nie Ukraińcy. Dwa lata temu Polacy przyjęli ukraińskich braci w swoich domach, ruszyli z pomocą humanitarną, przypominając światu, gdzie rodziło się pojęcie solidarność. – powiedział.

Sikorski zaznaczył, że Ukraińcy bronią całej Europy przed agresorem.

Putin nie zdobył Kijowa w trzy dni, jak planował. Armia ukraińska odbiła połowę okupowanego terytorium, z większości Morza Czarnego została przegnana flota rosyjska, a jej duma krążownik Moskwa spoczął na dnie.

– przypomniał.

Teraz, jak mówił, dyktator w bezsilności niszczy cywilne cele pociskami i bombami. „Śle kolejnych żołnierzy do krwawych szturmów, a ci giną – by, jak pisał Mickiewicz – rozweselić cara” – dodał.

„Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że nad Ukrainą nigdy nie będzie powiewała biała flaga, ale zawsze flaga żółto-niebieska. Wierzymy, że Rosja przegra, Ukraina zwycięży i będzie częścią zjednoczonej Europy” – zaakcentował.

„Slava Ukrainii” – zakończył Sikorski

Prezydent Francji – Emmanuel Macron

Prezydent Emmanuel Macron ostrzegł w sobotę Władimira Putina, że wsparcie Francji dla Ukrainy „nie osłabnie” – poinformował Pałac Elizejski.

„Dwa lata wojny (…) Bombardowana i umęczona, ale trwa. Ukraina walczy o siebie, o swoje ideały, o naszą Europę. Nasze zaangażowanie u jej boku nie osłabnie”

– napisał Macron w przesłaniu opublikowanym przez Pałac Elizejski na portalu społecznościowy X z okazji drugiej rocznicy inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

„Rosja prezydenta Putina nie może liczyć na zmęczenie Europejczyków”

– ostrzegł również we wpisie na platformie X Pałac Elizejski.

„Wynik tej wojny będzie decydujący dla europejskich interesów, wartości i bezpieczeństwa. Francja jest i pozostanie u boku Ukrainy i narodu ukraińskiego” – dodano we wpisie Pałacu Elizejskiego.