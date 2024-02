W połowie 2027 roku Głogów będzie miał obwodnicę. To dobra wiadomość także dla mieszkańców województwa lubuskiego. Do przetargu, w systemie projektuj i buduj, wpłynęło dziewięć ofert. To daje szansę na wyłonienie wykonawcy zadania, tym bardziej, że wszystkie firmy proponują niższe ceny niż wstępny kosztorys. O szczegółach Marek Turowski.