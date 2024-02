Rada Nadzorcza Polska Press odwołała zarząd spółki: prezesa zarządu Stanisława Bortkiewicza oraz członków Dorotę Kanię, Łukasza Gresztę i Miłosza Szulca – dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do Polska Press.

Jak dowiedziała się PAP, Biuro Prasowe Polska Press poinformowało pracowników w piątek wieczorem, że rada nadzorcza Polska Press 23 lutego 2024 roku podjęła uchwały o odwołaniu zarządu spółki: prezesa zarządu Stanisława Bortkiewicza oraz jej członków Doroty Kani, Łukasza Greszty i Miłosza Szulca.

Jak podano, „do pełnienia obowiązków prezesa spółki oddelegowana została sekretarz rady nadzorczej Magdalena Skowyrska”.

Orlen przejęcie Polska Press od niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau ogłosił pod koniec 2020 roku, a sfinalizował – po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK – wiosną 2021 roku. Wydawnictwo zostało wtedy wycenione na 210 mln zł: 131 mln zł wartości przedsiębiorstwa i 79 mln zł nadwyżki środków pieniężnych. – W ramach finalnego rozliczenia ceny, po korekcie o 13 mln PLN, na którą wpływ miała zmiana kapitału obrotowego oraz długu netto, ostateczna wartość godziwa przekazanej zapłaty wyniosła 222 mln PLN. Wartość księgowa nabytych aktywów netto na moment przejęcia kontroli wynosiła 200 mln PLN – opisał Orlen w sprawozdaniu.

Szybko po przejęciu zmienił się cały skład zarządu Polska Press, w ciągu kilku miesięcy wymieniono redaktorów naczelnych prawie wszystkich dzienników wydawanych przez firmę. W połowie 2022 roku Orlen wartość swojej inwestycji w udziały Polska Press obniżył o 33 mln zł do 193 mln zł, uzasadniając, że po przeprowadzeniu testu na utratę wartości stopę dyskonta podwyższono do 10,89 proc. Przez pierwsze dwa lata z nowym właścicielem wydawnictwo notowało ujemną rentowność. W 2021 spółka zanotowała 30,8 mln zł straty netto, a w 2022 – 23 mln zł. Na przełomie 2022 i 2023 roku firma zamknęła większość z prawie 100 swoich tygodników lokalnych.

22 br. lutego Orlen ogłosił, że otrzymał dwie niewiążące oferty wykazujące zainteresowanie ewentualnym kupnem spółki Polska Press. P.O. prezesa płockiego koncernu Witold Literacki powiedział, że trwa wielowymiarowa analiza opłacalności tej spółki medialnej.

Odnosząc się kwestii ofert, Literacki powiedział, że „jest zainteresowanie na rynku tą spółką (Polską Press – PAP) do dezinwestycji”. Poinformował, że do płockiego koncernu wpłynęły dwie oferty w tej sprawie. „Natomiast są tylko niewiążące, tylko wykazujące zainteresowanie. My na razie nie podejmujemy żadnych decyzji” – podsumował Literacki.

Polska Press Grupa to jedna z największych spółek medialno-technologicznych w Polsce i zarazem największy wydawca mediów regionalnych w kraju. Należą do niej m.in. 22 dzienniki regionalne, w tym Gazeta Lubuska i portal informacyjny i.pl.