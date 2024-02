Zespół Koszykarskiego Klubu z Oleśnicy będzie sobotnim rywalem EIG CEZiB Kangoo Basket w kolejnym meczu II ligi.

Grający we własnej hali gorzowianie mają jeszcze szansę na awans do fazy play off, ale ze względu na to, że do rozegrania pozostało tylko sześć meczów mają bardzo mały margines błędu. A problemów, jak mówi trener Andrzej Stefanowicz, nie brakuje.

Mecz gorzowskich koszykarzy z zespołem z Oleśnicy rozegrany zostanie w hali Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej. Początek w sobotę o 16.00.