Dzisiaj Światowy Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia, do 2023 roku będzie ona najczęściej występującą chorobą na świecie.

Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce na depresję choruje ponad milion osób. – W 2021 roku u prawie 700 tysięcy pacjentów wykryto objawy depresji – Agnieszka Jarząbek z Lubuskiego Oddziału NFZ:

Zapytaliśmy mieszkańców naszego województwa o to, jak objawia się depresja i co może ją powodować. – To okropny stan, z którego bardzo ciężko wyjść – podkreślają Lubuszanie:

W województwie lubuskim funkcjonuje wiele placówek świadczących pomoc psychiatryczną w ramach NFZ. Wykaz tych podmiotów wraz z adresami i numerami znajduje się na stronie Lubuskiego Oddziału NFZ w zakładce ,,Gdzie się leczyć?”.