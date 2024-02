6 marca Dom Kultury w Sławie rozpocznie swoje funkcjonowanie w nowym obiekcie. Co będzie w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Głogowskiej zastanawiają się mieszkańcy. Władze miasta myślą o wykorzystaniu budynku na klub seniora i siedziby stowarzyszeń do których należą starsi ludzie. – Do tych celów musimy obiekt przystosować – mówi Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

W nowym obiekcie przy ulicy Henryka Pobożnego w Sławie będzie dom kultury z salą widowiskową i biblioteka.