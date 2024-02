Dzięki nowej funkcji Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) każda jednostka prowadząca studia wyższe lub szkołę doktorską może bezpłatnie zbadać, czy dana praca dyplomowa została napisana z użyciem sztucznej inteligencji – poinformował w czwartek Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).

Zapotrzebowanie na narzędzie, które pozwoliłoby sprawdzić, czy student korzystał z pomocy sztucznej inteligencji przy pisaniu pracy, zgłaszali nauczyciele akademiccy – podał PIB. Eksperci ośrodka rozbudowali więc Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).

Jak JSA wykrywa zastosowanie sztucznej inteligencji? Zastosowana metoda opiera się na hipotezie, że im większa regularność w tekście, tym jest większe prawdopodobieństwo, że został on wytworzony przez model językowy.

– Założenie takie ma swoje źródło w zastosowanym algorytmie, który jest w stanie wygenerować tekst regularny i przewidywalny

– wyjaśniono w komunikacie.

Kierowniczka projektu JSA w OPI Małgorzata Wartacz zastrzegła, że JSA nie daje stuprocentowej pewności, że tekst jest plagiatem lub został napisany przez sztuczną inteligencję; określa wyłącznie prawdopodobieństwo. Dlatego zawsze ostateczna decyzja należy do promotora. To on weryfikuje raport otrzymany z JSA i stwierdza, czy dana praca dyplomowa jest oryginalna.

– Stale rozwijamy nasz system i słuchamy głosów ze środowiska akademickiego. Poszerzamy liczbę baz referencyjnych i zapewniamy większe umiędzynarodowienie naszego narzędzia

– dodała.

OPI wskazał, że plagiat z użyciem sztucznej inteligencji jest trudniejszy do wykrycia i prowadzi do utraty indywidualności oraz oryginalności prac dyplomowych. Może on przyczyniać się do rozprzestrzeniania fałszywych lub niezweryfikowanych informacji oraz wyciągania wniosków naukowych w oparciu o nieprawdziwe dane.

Zdaniem ekspertów OPI na razie na rynku nie istnieje żadne rozwiązanie, które lepiej pomogłoby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy tekst został napisany przez sztuczną inteligencję.

– Nawet twórcy technologii ChatGPT nie mają takiego narzędzia, które byłoby w stanie dokładnie ocenić, czy praca została napisana przez bota, czy przez człowieka” – wskazali w komunikacie.

Jednolity System Antyplagiatowy służy do wykrywania plagiatów w pracach dyplomowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktorskich). Jest udostępniany bezpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce. Obowiązkiem sprawdzania objęte są od 2019 r. wszystkie prace dyplomowe.