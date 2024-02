Najpóźniej jesienią powstanie nowa droga rowerowa. Połączy Żółwin z Międzyrzeczem. Zapewne już we wrześniu bezpieczniej, przyjemniej i wygodniej dojedziemy rowerami m.in. nad jezioro Żółwińskie, Bobowickie, do okolicznych lasów oraz do pobliskich szkół i zakładów pracy.

– Trasa będzie mieć 2246 metrów, a jej wykonanie będzie możliwe bo pozyskał środki zewnętrze na ten cel – mówi Agnieszka Olender, starosta międzyrzecka.

Wartość robót to 3 miliony złotych, w tym 1,5 miliona pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.