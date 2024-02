Kilka rodzin straciło dach nad głową w wyniku pożaru kamienicy przy ulicy Bema w Żaganiu, który wybuchł w nocy 4 lutego. Ewakuowani pogorzelcy zostawili w mieszkaniach dobytek życia. Z pomocą przyszło miasto i społecznicy.

Jeszcze tej samej nocy zapewniono im czasowe schronienie. Część mieszka u bliskich. – Zakwaterowaliśmy rodziny w naszym centrum kompleksowego wsparcia. Kolejne znalazły schronienie w hostelu kompleksu sportowego Arena. Zabezpieczamy także ciepłe posiłki – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Puchalski:

Jedną z osób korzystających z lokali readaptacyjnych żagańskiego MOPS-u jest Katarzyna Kazaryn. Jak podkreśla zaopiekowano się nią i pozostałymi członkami rodziny od pierwszego dnia. – Mamy tu wszystko co jest potrzebne do życia. Lada chwila przeniesiemy się do mieszkania, które nam przydzielono – mówi żaganianka:

Dodajmy, że w pomoc włączyło się również wielu mieszkańców miasta. Stowarzyszenie Harcerstwo Ziemi Żagańskiej zorganizowało w sieci zbiórkę pieniężną na rzecz lokatorów spalonej kamienicy.