Przedstawiciele fundacji Most the Most zapoznali się z postępami prac przy przebudowie byłego magazynu solnego w Nowej Soli. Miasto otrzymało na ten cel dotację w wysokości miliona złotych. – W przyszłości, w tym zabytkowym obiekcie, będzie miejsce spotkań kulturalnych – mówi Ewa Batko, rzecznik prezydenta Nowej Soli.

Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec przyszłego roku.