Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra wyruszyli w poniedziałek do Anglii, gdzie we wtorek wieczorem zagrają z Newcastle Eagels w kolejnym meczu ligi ENBL.

Jeżeli Zastal wygra w tym meczu to awansuje do fazy play off. O rywalu i szansach zielonogórskiej drużyny (na to spotkanie nie pojechali Novak Musić i Gligorije Rakocević) mówi trener David Dedek:

Przed wyprawą do Anglii rozmawialiśmy także z dwoma Janami – zawodnikami Zastalu. Na początek ten młodszy – Jan Góreńczyk:

Początek meczu w Newcastle we wtorek o 20.30 czasu polskiego.