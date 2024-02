Zalane garaże i piwnice domów to od lat udręka mieszkańców Starego Żabna w Nowej Soli. Uważają, że to wina władz miasta, które nie czyszczą i nie pogłębiają rowów melioracyjnych. Twierdzą także, że z wybudowanego niedawno na terenie strefy przemysłowej zbiornika retencyjnego spływa do nich woda. – Woda niszczy nasze domy i nie daje nam normalnie żyć – mówią nowosolanie.

Mieszkańcy napisali petycję do prezydenta Jacka Milewskiego, ale twierdzą, że jak na razie bez konkretnych efektów.